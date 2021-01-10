Trabzonspor'un sezon başında İngiliz ekibi Stoke City'den kiraladığı Benik Afobe, Instagram hesabında flaş bir değişikliğe gitti. Afobe, Instagram hesabındaki Trabzonspor formalı profil fotoğrafını değiştirirken 'bio' kısmından da Trabzonspor yazısını kaldırdı.

Trabzonspor'da sezonun ilk yarısındaki performansıyla beklentileri karşılayamayan Afobe ile yolların ayrılması gündemdeydi. Abdullah Avcı'nın gelişi sonrası forma şansı daha da azalan Afobe'nin devre arasında ayrılmasına yönelik iddialar, bu son hamlesiyle daha da artış gösterdi.

Stoke City'den kiralanan oyuncunun İngiliz ekibine dönüşü ise mümkün olacak mı belirsiz... Çünkü Türkiye'ye kiralanan bir başka isim Etebo hakkında dün açıklamalarda bulunan Stoke City Menajeri Michael O'Neill, "Bu kesinlikle bir söylenti. Kiralanan oyuncular sezon geneli için kiralanmıştır ve bu değişmeyecek. O dönemde böyle bir anlaşma istediler. O kararı, onlar verdi ve biz de bu karara karşılık verdik. Belki bu kiralama iyi gitmedi diye geri göndermeye karar veremezsiniz. Böyle işlemiyor. Şu anda çeşitli kulüplerde bulunan kiralık oyuncuların ocak ayında Stoke'a dönmesini düşünmüyoruz" ifadelerini kullanmıştı.