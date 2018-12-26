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SON DAKİKA! Adı Beşiktaş'la anılan Cenk Tosun, kadroya alınmadı!

Geçtiğimiz sezonun devre arasında Beşiktaş'tan rekor bir bedelle Everton'ın yolunu tutan Cenk Tosun, takımının bu akşam Premier Lig'de oynayacağı Burnley maçının kadrosuna alınmadı.

26 Aralık 2018, Çarşamba 17:29 Son Güncelleme:
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SON DAKİKA! Adı Beşiktaş'la anılan Cenk Tosun, kadroya alınmadı!

Geçtiğimiz sezonun devre arasında Beşiktaş'tan rekor bir bedelle Everton'ın yolunu tutan Cenk Tosun'la ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

Bu sezon gösterdiği performansla beklentileri bir türlü karşılayamayan ve ara transferde Siyah Beyazlılar'a dönebileceği iddia edilen milli futbolcu, Marco Silva tarafından Burnley maçının kadrosuna alınmadı.

Herhangi bir sakatlığı bulunmayan 27 yaşındaki futbolcunun Premier Lig'deki bu mücadelenin 18 kişilik kadrosunda yer almaması, hakkındaki transfer dedikodularını iyice arttırdı.

Cenk'in Merseyside ekibiyle 2022 yazına dek sözleşmesi bulunuyor.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler

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