Geçtiğimiz sezonun devre arasında Beşiktaş'tan rekor bir bedelle Everton'ın yolunu tutan Cenk Tosun'la ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

Bu sezon gösterdiği performansla beklentileri bir türlü karşılayamayan ve ara transferde Siyah Beyazlılar'a dönebileceği iddia edilen milli futbolcu, Marco Silva tarafından Burnley maçının kadrosuna alınmadı.

Herhangi bir sakatlığı bulunmayan 27 yaşındaki futbolcunun Premier Lig'deki bu mücadelenin 18 kişilik kadrosunda yer almaması, hakkındaki transfer dedikodularını iyice arttırdı.

Cenk'in Merseyside ekibiyle 2022 yazına dek sözleşmesi bulunuyor.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler