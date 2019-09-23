Son dakika! Adem Ljajic'ten şok tepki

Son dakika haberi: Adem Ljajic, Beşiktaş-Başakşehir maçı sonrası şok bir tavır sergiledi. Sırp yıldızın yönetimin davetine rağmen yemeğe katılmayıp, stadı terk etti.

23 Eylül 2019, Pazartesi 23:04 Son Güncelleme:
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Son dakika! Adem Ljajic'ten şok tepki

Beşiktaş-Başakşehir maçının en gergin isimlerinden olan Adem Ljajic, 90 dakika bitiminde de sakinleşmedi. Özellikle ilk yarıdaki agresif tavırlarıyla dikkat çeken ve hakem Suat Arslanboğa'ya karşı sergilediği fiziksel temas nedeniyle sarı kartla cezalandırılan Sırp oyuncu, maç sonrası da yönetim kurulunun verdiği yemeğe katılmadı.

Vodafone Park'ta bu sezon oynanan her maç sonrası olduğu gibi protokol tribünündeki yemeğe teknik ekip ve oyuncular davet edilmesine rağmen Adem, tavır alarak yemeğe katılmadı.

Trabzon'da cezalı

Görevlilerin ısrarlarına rağmen olumsuz yanıt veren Sırp futbolcu, takım arkadaşlarını da beklemeden Vodafone Park'ı terk etti.

Maçın ilk yarısında sarı kart göre Ljajic, cezalı duruma düştüğü için önümüzdeki hafta Trabzonspor deplasmanında forma giyemeyecek.

Süleyman Hatısaru

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