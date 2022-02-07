24 haftası geride kalan Süper Lig 'de topladığı 16 puanla son sırada yer alan ve Rumen teknik adam Marius Sumudica ile yollarını ayıran Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'dan sürpriz bir hamle geldi. Sarı Kırmızılılar, takımı kaptan Adem Büyük'e emanet etti. Doğu ekibi, Adem Büyük'ün "Futbol Sorumlusu" olarak görev yapacağını ve futbolculuğa da devam edeceğini açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, ''Yönetim Kurulumuz ile profesyonel futbolcumuz Adem Büyük arasında yapılan görüşmeler sonucunda Adem Büyük’ün Kulübümüzün Futbol Sorumlusu olarak görevlendirilmesine karar verilmiştir. Adem Büyük hem futbolcu hem Futbol Sorumlusu olarak takımımızda görev yapacaktır. Takım kaptanımıza yeni görevinde başarılar diler, camiamıza hayırlı olmasını temenni ederiz.'' ifadeleri kullanıldı.

Süper Lig'de ikinci benzer örnek

Hatırlanacağı üzere Antalyaspor, sezonun ilk yarısında benzer bir hamle yapmış ve Ersun Yanal ile yollarını ayırması sonrası görevi futbolcu Nuri Şahin'e bırakmıştı. Ekibine pro lisans sahibi olan Alfons Groenendijk'i dahil eden 33 yaşındaki futbol adamı, Akdeniz ekibinde teknik sorumlu olarak görev alıyor.





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