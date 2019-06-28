Transfer çalışmalarını hızlandıran Galatasaray, Ryan Babel'in ardından Adem Büyük'le anlaştı. Yerli rotasyonunu geliştirmek isteyen Sarı Kırmızılı ekip, beIN SPORTS'ta yer alan habere göre Evkur Yeni Malatyaspor'la sözleşmesi sona eren deneyimli futbolcuyla 2 yıllık sözleşme imzaladı. Adem Büyük'ün Galatasaray'dan yıllık 1 milyon TL alacağı iddia edildi.
Geçen sene 6 gol attı
2 sezon önce bedelsiz olarak Kasımpaşa’dan transfer edilen 32 yaşındaki Adem Büyük, Evkur Yeni Malatyaspor formasıyla geçen sezon toplam 31 resmi karşılaşmaya çıktı. Ligde 6 gol kaydeden Adem Büyük, Türkiye Kupası’nda ise fileleri havalandıramadı.