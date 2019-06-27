SON DAKİKA | Adem Büyük Galatasaray yolunda

Transfer çalışmalarını hızlandıran Galatasaray, Ryan Babel'in ardından Adem Büyük'le anlaştı. Yerli rotasyonunu geliştirmek isteyen Sarı Kırmızılı ekip, Evkur Yeni Malatyaspor'la sözleşmesi sona eren deneyimli futbolcuyla 1+1 yıllık sözleşme imzalayacak. TRT SPOR'da yer alan habere göre 31 yaşındaki oyuncu, sözleşme imzalamak için yarın İstanbul'a gelecek.

Tecrübeli futbolcunun hem sağ kanatta hem de ileri uçta forma giyebilme özelliği ve yerli olması, Fatih Terim’in yaptığı tercihte önemli rol oynadı.

Geçen sene 6 gol attı

2 sezon önce bedelsiz olarak Kasımpaşa’dan transfer edilen 32 yaşındaki Adem Büyük, Evkur Yeni Malatyaspor formasıyla geçen sezon toplam 31 resmi karşılaşmaya çıktı. Ligde 6 gol kaydeden Adem Büyük, Türkiye Kupası’nda ise fileleri havalandıramadı.

Adem Büyük, sarı-kırmızılı takımda Erol Bulut döneminde kaptanlığa getirilerek kısa sürede camianın da desteğini arkasına almayı başarmıştı. Ancak saha içerisindeki agresif hali bir çok maçta kendi taraftarını bile çileden çıkarınca eleştirilerin hedefinde olmuştu.

Haberin fotoğrafları için tıklayın Benfica para basıyor! Galatasaraylı Mitroglou da listede