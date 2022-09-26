Spor Toto 1. Lig'de topladığı 7 puanla 12. sırada yer alan Adanaspor'da Önder Karaveli dönemi başıyor. 1-0 kaybedilen Eyüspor maçının ardından teknik direktör Mustafa Kaplan ile yollarını ayıran Turuncu Beyazlılar, Karaveli ile prensip anlaşmasına varıldığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada; "Kulübümüz teknik direktörlük konusunda Önder Karaveli ile yaptığı görüşmeler sonucu prensip anlaşmasına varmıştır. Teknik direktör Önder Karaveli'nin imza töreni 27 Eylül Salı günü saat 14.00'te Türkiye Spor Yazarları Derneği Adana Şubesi Nihat Geven Tesisleri'nde gerçekleşecektir" ifadeleri kullanıldı.

18 maçta 1.83 puan ortalaması

Beşiktaş 'ın başında 18 maça çıkan Önder Karaveli, 9 galibiyet, 3 mağlubiyet, 6 mağlubiyet aldı. 33 puan toplayan Karaveli, maç başında 1.83 puan ortalaması tutturdu.

Başkan Çebi: Yıpratılmış olması doğru değildi

Valerien Ismael'in göreve başlamasının ardından altyapıda görev almaya devam eden Karaveli ile ilgili konuşan Başkan Çebi, "Camiamın önemli bir parçası, yıllarını Beşiktaş'ta geçirmiş bir hocamızdı. En iyisini yapmaya çalıştı ama nedenini bilmediğim bir şekilde sosyal medyada sesi çok çıkan kişiler tarafından yıpratılmış olması doğru değildi. Sonuç olarak Beşiktaş'ın menfaatleri adına devam etmek istemediğini ifade etti." ifadelerini kullanmıştı.

Önder Karaveli kimdir, kaç yaşında ve nereli? Önder Karaveli hangi takımları çalıştırdı?

Önder Karaveli, 26 Mart 1974 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Teknik adamlık kariyerinin büyük bir bölümünü Beşiktaş'ta geçiren Karaveli, 2000 yılında Siyah Beyazlı ekibe katıldı, altyapıda çalıştı, aynı zamanda futbol okulları sorumluluğu görevini üstlendi.

Kara Kartal'da U17, U19 ve U21 takımlarını çalıştıran Karaveli, 2007 yılında Siirtspor'un başına geçti, ardından 2009 yılında Kasımpaşa U21'in başına geçti.

2012'de Beşiktaş'a dönen ve U21'i çalıştıran tecrübeli teknik adam, 3 yıl çalışmasının ardından 2015'te Başakşehir altyapısına geçti, 2016'da Dardanelspor, 2017'de Kestel Belediyespor'da A Takım Teknik Direktörü olarak çalıştı.

2018 ve 2019'de bir kez daha Başakşehir altyapısında çalışan, 2020'de Azerbaycan ekibi Karabağ'da kısa süre görev alan Karaveli, Temmuz 2021'de Beşiktaş'a döndü. Son olarak U19 Takımı'nı çalışan başarılı antrenör, Beşiktaş A Takım Teknik Direktörü olarak kariyerine devam etti. 18 maçta 33 puan toplayan Karaveli, maç başında 1.83 puan ortalaması tutturdu.

Önder Karaveli'nin pro lisansı var mı?

47 yaşındaki teknik direktör, UEFA-Pro lisans sahibi. Önder Karaveli, Beşiktaş'ta görev aldığı dönem boyunca takımın başında çıkabildi, yedek kulübesinde yer alabildi ve maç sonları basın toplantılarına katılabildi.

Sergen Yalçın’ın ayrılığı sonrasında görev aldı

Beşiktaş’ta Sergen Yalçın’ın ayrılığı sonrasında Kayserispor mücadelesinde ekibin başında genç takım teknik direktörü Önder Karaveli görev yapmıştı. 4-2’lik galibiyetin ardından açıklamalarda bulunan Karaveli, “Çok iyi hissediyorum. Bir Beşiktaş taraftarı olarak çok şampiyonluklara şahit oldum, çok mutlu olduğum günler olmuştu. Ama bugün en mutlu olduğum gün olabilir. Oyunun hakimiydik birçok şey istediğimiz gibiydi. Topa sahip olup sabırlı olup gol bulmak istiyorduk. Biraz daha topu öne geçirmekte zorlandık. Rakibimizle ilgili yaptığımız analizlerde Thiam’la hızlı geçişlerinin olduğunu biliyorduk. En çok hazırladığımız yerden goller yedik. İleri bölgede yoğun baskı kurup geri bölgede boşluklar verdik gol atmak için. İleride fazla olunca geride az adamla yakalandık. Oyuncularım vazgeçmedi. Beşiktaş taraftarları da çok itici bir güç sergiledi” dedi.