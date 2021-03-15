Spor Toto 1. Lig'de takımlarından Adanaspor, takımın başındaki isim olan Emrah Bayraktar ile yollarını ayırdığını açıkladı. Akdeniz ekibinde, Keçiörengücü maçı öncesinde takımın başına gelen Bayraktar, takımla birlikte çıktığı 7 maçta 3 mağlubiyet 4 beraberlik aldı.

Turuncu beyazlılarla galibiyet yüzü göremeyen Emrah Bayraktar ile yolların ayrıldığı şu ifadelerle açıklandı:

Adanaspor menfaatleri doğrultusunda Adanaspor'un evladı teknik direktörümüz Emrah Bayraktar ile karşılıklı anlaşarak yollarımıız ayırmış bulunmaktayız. Adanaspor'a vermiş oldukları hizmetlerden dolayı kendisine ve teknik ekibine teşekkür ederiz.