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SON DAKİKA! Adanaspor, teknik direktör Emrah Bayraktar ile yollarını ayırdı

Son dakika haberi... Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Adanaspor, teknik direktör Emrah Bayraktar ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdıklarını açıkladı.

15 Mart 2021, Pazartesi 15:41 Son Güncelleme:
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SON DAKİKA! Adanaspor, teknik direktör Emrah Bayraktar ile yollarını ayırdı

Spor Toto 1. Lig'de takımlarından Adanaspor, takımın başındaki isim olan Emrah Bayraktar ile yollarını ayırdığını açıkladı. Akdeniz ekibinde, Keçiörengücü maçı öncesinde takımın başına gelen Bayraktar, takımla birlikte çıktığı 7 maçta 3 mağlubiyet 4 beraberlik aldı.

Turuncu beyazlılarla galibiyet yüzü göremeyen Emrah Bayraktar ile yolların ayrıldığı şu ifadelerle açıklandı:

Adanaspor menfaatleri doğrultusunda Adanaspor'un evladı teknik direktörümüz Emrah Bayraktar ile karşılıklı anlaşarak yollarımıız ayırmış bulunmaktayız. Adanaspor'a vermiş oldukları hizmetlerden dolayı kendisine ve teknik ekibine teşekkür ederiz.

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