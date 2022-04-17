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Son dakika! Adana Demirspor'da Balotelli Trabzonspor'a karşı yok

Süper Lig'in 33. haftasında Kasımpaşa ile deplasmanda karşılaşan Adana Demirspor'da Balotelli şoku yaşanıyor. Maçın 45+3. dakikasında kırmızı kart gören tecrübeli futbolcu, haftaya oynanacak Trabzonspor maçında cezalı duruma düştü.

17 Nisan 2022, Pazar 17:10 Son Güncelleme:
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Son dakika! Adana Demirspor'da Balotelli Trabzonspor'a karşı yok

Süper Lig 'in 33. haftasında Kasımpaşa ile deplasmanda karşılaşan Adana Demirspor'da Balotelli şoku yaşanıyor. Maçın 45+3. dakikasında kırmızı kart gören tecrübeli futbolcu, haftaya oynanacak Trabzonspor maçında cezalı duruma düştü.

Orta yuvarlakta topla buluşan Doğucan sağ tarafa hareketlenmek isterken Balotelli, rakibinin bacağına doğru yandan bastı. Bu pozisyon sonrası hakem Kadir Sağlam, İtalyan futbolcuya doğrudan kırmızı kart gösterdi. 




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