Son dakika! Adana Demirspor, Mustafa Kapı transferini bitirdi

Süper Lig 'de ilk devreyi topladığı 30 puanla 6. sırada bitiren Adana Demirspor, transferde atağa kalktı. Mavi Şimşekler, Galatasaray altyapısında yetişen ve Ağustos 2020'de yetiştirme bedeli karşılığında Lille'e transfer olan Mustafa Kapı'yı kadrosuna kattı. Ajansspor'da yer alan habere göre, Fatih Karagümrük'ün de listesinde yer alan 19 yaşındaki orta saha kısa süre içerisinde imzayı atacak ve transfer resmiyete dökülecek.

Galatasaray'dan ayrılıp Lille'e giden Mustafa Kapı, transfer sonrası yaptığı açıklamada; "Çok iyi bir karar verdiğimi düşünüyorum Lille transferi konusunda. Fransa ligi ve kulübüm genç oyuncuları yetiştiren, oynatan ve değer katan bir kulüp. Ben Avrupa'da düzenli olarak oynayıp uzun süre kalmak istiyorum. Galatasaray'dan Türkiye'de kalmak için değil, kariyerime Avrupa'da devam etmek istediğim için ayrıldım. Umarım düzenli olarak uzun yıllar Avrupa'da Futbol oynarım." diye konuşmuştu.

Lille'de A Takım'da forma şans bulamayan ve Lille OSC 2'de görev alan Kapı, toplamda 6 maçta çıktı, skora katkı sağlayamadı.







