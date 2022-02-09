Ara transfer döneminin son saatlerinde Adana Demirspor'dan sürpriz bir hamle geldi. İsmail Çokçalış, Mustafa Kapı, Alper Uludağ, Erhun Öztümer ve Damjan Djokovic'i kadrosuna katan Mavi Şimşekler, 6. imzayı Çaykur Rizespor 'dan ayrılan Loic Remy'ye attırdı. Mavi Lacivertli ekip, sakatlığı nedeniyle uzun süredir Karadeniz ekibinde forma giyemeyen 35 yaşındaki Fransız forvetle sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı.

Kulüpten yapılan açıklamlada, ''Daha önce Nice, Marsilya, Chelsea, Newcastle United, Crystal Palace, Las Palmas, Getafe, Lille ve Çaykur Rizespor formalarını giymiş tecrübeli futbolcu Loic Remy ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladık. Oyuncumuza mavi-lacivertli formamız altında başarılar dileriz.'' ifadeleri kullanıldı.

Kariyerinde Lyon, Marsilya, Newcastle, Chelsea gibi önemli takımlarda oynayan, 31 kere Fransa A Milli Takım forması giyen tecrübeli forvet, Ağustos 2020'de Lille'den ayrılmış ve Çaykur Rizespor'a imza atmıştı. Karadeniz ekibinde 28 maça çıkabilen Remy, 7 gol, 1 asistle skora katkı sağladı.

Çaykur RizesporBaşkanı Tahir Kıran sitem etmişti

Çaykur Rizespor Kulüp Başkanı Tahir Kıran geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada “Remy Rizespor forması giymeyecek. Hiçbir şekilde anlaşma yoluna gitmiyor. İşi gücü 'ben sakatım.' 26 gün 'ben pozitifim' diyerek Fransa'da kaldı. 100 Euro verdi, 'pozitif' raporu aldı, 26 gün sonra Rize'ye geldi. Beyefendi bir antrenmana çıktı, sonra 3 ile 6 hafta sakat. Zaten 15 hafta kaldı” ifadelerini kullanmıştı.







