Süper Lig 'de daha önce 3 farklı dönemde Galatasaray forması giyen Henry Onyekuru'nun yeni takımı belli oldu. Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, A Spor'a yaptığı açıklamada Onyekuru'nun Olympiacos'tan transferi adına anlaşma sağladığı belirtildi. Daha önce maliyeti nedeniyle uzak durdukları Onyekuru transferinin son dönemde yürütülen yoğun görüşmeler sonucunda 1 yıl kiralık olarak gerçekleştiğini ifade etti.





Daha sonra Adana Demirspor'dan yapılan resmî açıklamada Henry Onyekuru'nun 1 yıllık kiralık anlaşmayı imzalandığı belirtildi.

Kariyerinde 3 farklı dönemde Galatasaray formasıyla toplam 55 Süper Lig maçına çıkan Onyekuru; 20 gol, 11 asistlik skor katkısı sağlamıştı.