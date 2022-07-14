Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor, Fenerbahçe 'nin 19 yaşındaki genç futbolcusu Arda Okan Kurtulan'ı renklerine bağladı. Kulüpten yapılan açıklamada Sarı-Lacivertli ekibin futbol akademisinden yetişen oyuncuyla 3+1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

19 yaşındaki genç futbolcu sol kanat mevkisinde görev yapıyor. Altyapıda başarılı grafiği ile dikkat çeken Arda Okan Kurtulan, Kuzey Makedonya U21 milli takımının da formasını giymeye başlamıştı.

Arda Okan Kurtulan, Fenerbahçe A takımı formasını yalnızca geçen sezonun son maçında Yeni Malatyaspor karşısında giymişti.

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