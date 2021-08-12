Son dakika! Adana Demirspor, Birkir Bjarnason transferini açıkladı

Bombardımana devam eden Adana Demirspor'dan flaş bir hamle daha geldi. Mavi Şimşekler, bonservisi elinde olan İzlandalı oyuncu Birkir Bjarnason'u kadrosuna kattığını açıkladı.

Adana temsilcisi, 33 yaşındaki orta saha ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu. Adana Demirspor'dan yapılan transfer duyurusunda, ''Kulübümüz son olarak Brescia forması giyen İzlanda Milli Takımı oyuncusu 33 yaşındaki Birkir Bjarnason ile 2 yıllık sözleşme imzalamıştır. Hoş geldin Bjarnason.'' ifadelerine yer verildi.

Adana Demirspor daha önce Mario Balotelli, Younes Belhanda, Assamblonga, Svensson, David Akintola, Lucas Castro, Stambouli, Ferhat Kaplan, Metehan Mimaroğlu ve Arijanet Muric'i kadrosuna katmıştı.



