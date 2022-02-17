Süper Lig 'in 25. haftasında konuk ettiği Beşiktaş 'la 1-1 berabere kalan Adana Demirspor'da Başkan Murat Sancak, 90 dakikanın ardından çok sert açıklamalarda bulunmuş ve karşılaşmanın hakemi Ali Şansalan'a adeta ateş püskürmüştü.

"Hakem soyunma odasındaki hakareti ve tehdidi", "sportmenliğe aykırı hareketi" ve "müsabaka sonrası medyaya yapmış olduğu açıklamalarda tespit edilen hakaretleri" nedeniyle üç ayrı maddeden tedbirli olarak PFDK'ya sevk edilen Sancak'ın cezası belli oldu.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'a Beşiktaş maçındaki; sportmenliğe aykırı hareketi ve müsabaka sonrası hakem soyunma odası koridorlarında müsabaka hakemlerine yönelik hakareti nedeniyle toplamda 3 ay hak mahrumiyeti ve 113 bin TL para cezası verdi.

Ayrıca, Sancak'ın maç sonrası yaptığı açıklamalarla ilgili TFF'nin İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na yapmış olduğu başvuru sonucunun beklenmesine ve bu nedenle incelemenin devamına karar verildi.

Ne olmuştu?

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, 1-1 berabere kaldıkları Beşiktaş maçı sonrası çok sert açıklamalarda bulunmuş, maçın hakemi Ali Şansalan'ın futbolcuları sahada tehdit ettiğini iddia ederek ''TFF Başkanı'na, MHK Başkanı'na sözüm olsun. Bu hakem eyyamcının teki. Maçı katletti. Geçmişte de verdiniz beni terbiye etmek için ama doğru olanı söylemekten hiçbir zaman kaçınmayacağım. Bunu da bilin.'' demişti.

Murat Sancak'ın maç sonu ifadeleri şu şekildeydi:

'Bunlar hazırlıklı gelmişler!'

''VAR'daki hakem de öyle. Alper Saka mıymış neymiş. Attığımız son gole baktığınız zaman, Balotelli önünü kesmiyor. Ofsayt pozisyonu yok. Bunlar hazırlıklı gelmişler. Sayın Nihat Özdemir başkanım. Hakemlerin içerisindeki FETÖ'cüleri temizle.''

'Az daha katliam olacaktı'

''Bunlar hep FETÖ'cülerin eseridir. Her kurumda, emniyette, askeriyede FETÖ'cüler varken, hakemlerin içerisinde mi yok! Onun için TFF Başkanım, MHK Başkanım, sizlerden rica ediyorum. Bu FETÖ'cü hakemleri temizleyin. Bugün az daha katliam olacaktı.''

'Hakem bütün taraftarı galeyana getirdi'

''Hakem bütün taraftarı galeyana getirdi. Yeter ama yeter. Bu kadar hakemlere destek veren adam olarak, seyircilerin beni eleştirdiği bir yerde, hiçbir zaman hakemleri eleştirmedim. Yeni gelen MHK Başkanı'nı bile aradım. "En büyük destek benden olacak" dedim. Ama yeter, böyle eyyamcı hakemlerle bu lig bitmez.''

'Maalesef hakem o penaltıları da vermedi'

''Herhalde birinci maçın intikamını aldılar. Bu hakem, ilk haftaki Fenerbahçe maçımızı da yönetti. 1,5 penaltımız vardı. Tüm kamuoyunun şahit olduğu pozisyonlardı. Maalesef hakem o penaltıları da vermedi.''

'Neyi korumaya çalışıyorsunuz?'

''Bu 4 büyük kulüp fobisi nedir! Neyi korumaya çalışıyorsunuz? Yeter artık. Bana ceza verebilirsiniz. Geçmişte de verdiniz beni terbiye etmek için ama doğru olanı söylemekten hiçbir zaman kaçınmayacağım. Bunu da bilin.''



