Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, 6 aydır almak için girişimlere bulunduğu İngiltere Championship ekibi Hull City'yi resmi olarak satın aldı. Ilıcalı'nın bu hamlesi, Ada'da büyük ses getirdi. Kolları sıvayan Ilıcalı, takımda köklü değişiklikler yapmak için düğmeye bastı. Ünlü televizyoncu kadroya takviye yapma hedefiyle Süper Lig 'den bazı oyuncularla görüşmelere başladı.

Hull City ayrıca teknik direktör Grant McCann ile yollarını ayırma kararı aldı. Championship ekibi, teknik direktör Grant McCann ile yolların ayrıldığını resmen açıkladı.

İngiliz ekibinin kısa zaman içerisinde teknik direktör olarak Şota Arveladze'yi açıklaması bekleniyor.







