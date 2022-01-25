MENÜ

Son dakika! Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City'de Grant McCann ile yollar ayrıldı

Acun Ilıcalı'nın satın aldığı İngiltere Cahmpionship takımlarından Hull City, teknik direktör Grant McCann ile yolların ayrıldığını açıkladı.

25 Ocak 2022, Salı 16:24 Son Güncelleme:
- A +
Son dakika! Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City'de Grant McCann ile yollar ayrıldı

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, 6 aydır almak için girişimlere bulunduğu İngiltere Championship ekibi Hull City'yi resmi olarak satın aldı. Ilıcalı'nın bu hamlesi, Ada'da büyük ses getirdi. Kolları sıvayan Ilıcalı, takımda köklü değişiklikler yapmak için düğmeye bastı. Ünlü televizyoncu kadroya takviye yapma hedefiyle Süper Lig 'den bazı oyuncularla görüşmelere başladı.

Hull City ayrıca teknik direktör Grant McCann ile yollarını ayırma kararı aldı. Championship ekibi, teknik direktör Grant McCann ile yolların ayrıldığını resmen açıkladı.

İngiliz ekibinin kısa zaman içerisinde teknik direktör olarak Şota Arveladze'yi açıklaması bekleniyor.


İlgili Haberler
Son Dakika: Galatasaray transferde harekete geçti! Bafetimbi Gomis için 'ağabey-lider' düşüncesi...


YORUM YAZ
Sıradaki haber yükleniyor...