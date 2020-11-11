Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, sezon başında Hollanda Eredivisie ekiplerinden Fortuna Sittard'a ortak olmuştu. Fortuna Sittard ligde geride kalan 8 maçta sadece 3 puan toplayabildi ve galibiyet alamadı. Bu kötü gidişat üzerine teknik direktör Kevin Hofland ile yollar ayrıldı. Resmi açıklama kulübün twitter hesabından yapıldı. Acun Ilıcalı'nın takıma Türk bir teknik direktör getirme ihtimali ise sosyal medyada merak konusu oldu.

Fortuna Sittard'ın yollarını ayırdığı genç teknik adam Kevin Hofland, futbolculuk kariyerinde PSV, Wolfsburg, Feyenoord gibi ekiplerde forma giymişti ve Avrupa'da Türk ekiplere karşı da mücadele etmişti.