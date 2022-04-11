Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı transfere ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Ilıcalı, Mesut Özil ve Ryan Babel konusunda dikkat çeken ifadeler kullandı. Geçtiğimiz günlerde İngiliz basını Fenerbahçe 'de kadro dışı bırakılan Mesut Özil'in Hull City'ye transfer olacağını iddia etmişti. Hull Daily Mail'de yer alan haberde Acun Ilıcalı'nın yakın arkadaşı Mesut Özil'i gelecek sezon Hull City'ye getirmek için ikna çabalarına başladığı aktarılmıştı.

Acun Ilıcalı, Mesut Özil başta olmak üzere Ryan Babel ve transfer girişimlerine dair önemli açıklamalarda bulundu.

İşte Acun Ilıcalı'nın Hull Live'a verdiği röportajdan önemli açıklamaları şu şekilde:

"Fatih Terim ve yakın bir arkadaşımdan Ryan Babel için izin istedim. Fakat Galatasaray 'da bir hoca değişikliği oldu ve Babel'i oynatmak istediğini açıklayınca transfer iptal oldu. Ayrıca Ocak transfer döneminde zamanımız olmadığı için tamamlayamadığımız bir veya iki alternatifimiz vardı. Bu yaz bazı büyük alternatiflerimiz var, bu yüzden bunu avantajımıza kullanacağımızı düşünüyorum."

"Mesut Özil kesinlikle Hull City'ye gelmeyecek. Türkiye'de olmaktan çok mutlu. Çok iyi bir arkadaşım ve Türkiye'de mutluysa neden tekrar İngiltere'ye gelmesini isteyeyim? İngiltere'den Türkiye'ye yeni gitti ve orada ailesiyle birlikte iyi bir hayat yaşıyor. Takımla olan problemlerini çözeceğine eminim."





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