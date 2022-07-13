Transferde Süper Lig pazarına yönelen Acun Ilıcalı, bomba ismi resmen açıkladı. Hull City'yi satın alan ve bu sezon Championship'te zirveye oynamak isteyen Ilıcalı, Antalyaspor'un milli oyuncusu Doğukan Sinik'i transfer ettiklerini açıkladı.

Acun Ilıcalı'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şu şekilde:

"Türk futbolunun genç yıldızının büyük ailemize katılmasının mutluluğunu yaşıyorum. Futbolu ve karakteriyle çok takdir ettiğim değerli milli futbolcumuzun taraftarlarımızı çok mutlu edeceğinden şüphem yok. Birlikte nice başarılar diliyorum. Ailemize hoş geldin Doğukan."