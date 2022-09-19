Son dakika: Acun Ilıcalı, trafik kazası geçirdi

İngiltere Championship ekibi Hull City'nin sahibi olan ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı Acun Ilıcalı, motosiklet kazası geçirdi. Hemen Liv Hospital Vadistanbul hastanesine kaldırılan Acun Ilıcalı ve kızı Banu Ilıcalı'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Hürriyet'in haberine göre; hastanede yapılan ilk kontrollerde bir kolunda kırık tespit edilen Acun Ilıcalı'nın ters yönden gelen bir araç ile çarpıştı. Banu Ilıcalı ise kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.

Ünlü televizyoncu, 1994 yılında Bağdat Caddesi'nde ağır bir motosiklet kazası geçirmişti. Ilıcalı, Ekim 2019'da da kullandığı aracın arka lastiğinin patlaması sonucu bariyerlere çarpmıştı. Hava yastıklarının açılmasıyla birlikte kazadan yara almadan kurtulmuştu. Kazanın ardından Ilıcalı'ya "geçmiş olsun" mesajları yağarken ünlü isim, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Talihsiz bir Trafik kazası geçirdim. Sağlık durumum çok iyi. Arayan soran herkese teşekkürler, sevgiler" ifadelerini kullanmıştı.





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