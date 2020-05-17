Türk televizyon dünyasının önemli isimlerinden Acun Ilıcalı'nın Fenerbahçe başkanlığını düşünmediğini ancak Avrupa'dan bir kulüp satın alabileceğini söylemesi gündeme bomba gibi düşmüştü. Futbolu çok sevdiğini her fırsatta dile getiren Ilıcalı'nın Türk iş insanı Işıtan Gün’ün yaptığı Hollanda Ligi Eredivisie takımlarından Fortuna Sittard’ı satın aldığı ve resmi açıklamanın kısa süre içerisinde yapılacağı öğrenildi.

Ertem Şener'in Instagram yayınına katılan Acun Ilıcalı, Avrupa'dan kulüp satın alma projesinin detaylarını paylaşmış ve amacının Türk ve dünya futboluna yıldız kazandırmak olduğunu dile getirmişti.

'Hedefim Türk ve dünya futboluna yıldız kazandırmak'

Ilıcalı, "Konuştuğum zaman manşet oluyorum. Adamızda konuştuğumuz şeyi alıp manşete taşıdığında ben burada oturup açıklama yapan bir tipe dönüşüyorum. Bundan çok mutlu değilim açıkçası. Mesela geçen gün bir yayında 'Bir hayalin var mı?' dediler. 'Avrupa'da bir kulüp alabilirim' dedim. Ertesi gün her yerde 'Acun kulüp alıyor' haberleri çıktı" diye konuştu.

Ünlü televizyoncu, kulüp alma düşüncesiyle ilgili olarak da "Öyle bir şey düşünüyorum gerçekten. Bakış açım Abramovic gibi Chelsea'yi almak değil. Güzel bir kulüp almak istiyorum. Alacağım kulüpte de hedefim Türk ve dünya futboluna yıldız kazandırmak" ifadelerini kullandı.



