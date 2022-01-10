Galatasaray 'da Fatih Terim depremi yaşanıyor. Ligde alınan başarısız sonuçların ardından Başkan Burak Elmas, teknik direktörleriyle yollarını ayırdı. Kararın Galatasaray resmi internet sitesinde yayınlanmasının ardından flaş bir gelişme yaşandı.

Acun Ilıcalı randevu istedi

Geçtiğimiz günlerde İngiltere Championship takımlarından Hull City'yi aldığını açıklayan TV 8 ve Exxen platformlarının sahibi Acun Ilıcalı'nın Fatih Terim'den randevu istediği öğrenildi.

Özellikle bekledi

Acun Ilıcalı'nın yanlış anlamaları engellemek amacıyla özellikle resmi açıklamayı beklediği belirtiliyor. Randevu talebinde Hull City ile alakalı bir görüşme gerçekleşmediği vurgulandı. Hull City için ismi geçen Şota Arvaledze'nin İngiltere'de hâlâ çalışma izni alamadığı basına yansımıştı.

Acun Ilıcalı'nın randevu talebinin Hull City için mi yoksa Avrupa Kupaları'nı da yayınlayan Exxen platformunda yorumculuk konusunda mı olduğu bilinmiyor. Önümüzdeki günlerde gerçekleşek görüşmenin ardından Ilıcalı'nın teklifinin ayrıntıları belli olacak.

Ajansspor





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