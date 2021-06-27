Galatasaray 'da son dakika Mostafa Mohamed gelişmesi... Dinamo Bükreş ile oynana hazırlık maçının henüz 4. dakikasında dizinden sakatlanan Mohamed'in çekilen MR'ında herhangi bir bağ yaralanmasının olmadığı açıklandı.

Mısırlı forvetin sol dizinde esneme, sol ayak bileğinde darbeye bağlı ödem, sol dizinde kemik ödemi ve kapsülde kanama tespit edildiği ifade edildi.

Galatasaray Kulübü'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Dinamo Bükreş ile oynanan hazırlık maçının beşinci dakikasında oyundan çıkan oyuncumuz Mostafa Mohamed’in soyunma odasında yapılan ilk muayenesi sonrası sol dizinde esneme, sol ayak bileğinde darbeye bağlı ödem, gerçekleştirilen acil MR tetkiklerinde ise sol dizinde kemik ödemi ve kapsülde kanama tespit edilmiş, herhangi bir bağ yaralanmasına rastlanmamıştır.

Buna ek olarak sol ayak bileği MR’ında kemik ödemi ve eklem kapsülünde kanama mevcut olan oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır.







