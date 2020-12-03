Son dakika Fenerbahçe haberi... Fenerbahçe Sportif Direktörü Emre Belözoğlu'nun basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Belözoğlu, Beşiktaş mağlubiyetinin hesaplarında olmadığını ancak bu yükü kaldırabilecek oyuncu grubuna sahip olduklarını belirtirken, "Fenerbahçe Süper Lig’in en büyük şampiyonluk adayıdır." ifadelerini kullandı.

İşte Emre Belözoğlu'nun açıklamaları:

"Bizim de beklemediğimiz bir mağlubiyet oldu. Futbolda bunlar var. Her türlü duruma reaksiyon gösterebilecek bir oyuncu grubumuz var."

"Artık önümüze bakmak zorundayız. Beşiktaş maçını kazanmış olsaydık şu an başka bir mücadele olacaktı, kaybettik daha farklı bir mücadele olacak. Hocamızın önderliğinde yolumuza devam edeceğiz."

"Fenerbahçe Süper Lig’in en büyük şampiyonluk adayıdır."





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