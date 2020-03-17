Dünya genelinde en yaygın kullanılan Brent türü ham petrolün varili saat 16.31 itibarıyla 29,55 dolar seviyesinden alıcı buldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı da 28,65 dolardan işlem gördü. Her iki ham petrol türünün varil fiyatı Ocak 2016'dan bu yana en düşük seviyelerine geriledi.

Bu durum Türkiye'deki petrol fiyatlarına da yansıdı! Peki, benzin fiyatları ne kadar oldu? Motorin fiyatı değişti mi?? işte detaylar...

Dünya genelinde en yaygın kullanılan Brent türü ham petrolün varili saat 16.31 itibarıyla 29,55 dolar seviyesinden alıcı buldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı da 28,65 dolardan işlem gördü. Her iki ham petrol türünün varil fiyatı Ocak 2016'dan bu yana en düşük seviyelerine geriledi.

Brent petrolde FED'in faiz indiriminin ardından kayıplar yeniden artmaya başladı. Geçen hafta yüzde 30'a ulaşan değer kaybı ile 31.27 dolara kadar gerileyen ancak hafta içinde tekrar 39 dolara yükselen Brent petrol, FED'in dünkü flaş faiz indiriminin ardından bugün 31.16 doları gördü.Vadeli petrol kontratları geçen hafta yüzde 25 ile 2008'den bu yana en büyük düşüşünü gerçekleştirmesinin ardından yüzde 6 daha geriledi. Fed'in dünyanın en büyük ekonomisini desteklemek için yoğun acil tedbirler alması bile piyasaları sarsan korkunun daha da artmasına yol açtı. New York ham petrolü, buna bağlı olarak, bir ara varil başına 30 doların altını gördü. ABD'de benzin fiyatları çöktü.Petrol piyasasındaki kargaşa, daha önce görülmemiş bir şekilde arz ve talep şoklarının aynı zamanda meydana gelmesinin etkisi ile daha da artıyor. Küresel petrol kullanımına ilişkin tahminler, virüsün yayılmasını kontrol altına almak için hükümetlerin aldıkları tedbirlerin insanların hareketlerini sınırlaması ve tedarik zincirlerinin kaosa girmesine neden olmaları ile birlikte dramatik bir şekilde aşağı çekiliyor. Aynı zamanda, dev petrol üreticileri, OPEC + koalisyonunun bozulmasının piyasaya sel gibi petrol akmasına neden olmasının ardından yıkıcı bir fiyat savaşı başlattılar.

Petrol traderları, üst düzey yetkililer, hedge fon yöneticileri ve danışmanlar, küresel petrol talebi için tahminleriniaşağı yönde revize ediyorlar. 2019 yılında günlük ortalama 100 milyon varilin üzerinde olan petrol talebinin bu yıl tarihinin en büyük daralmasını gerçekleştireceği ve bunun 2019'daki büyük resesyon sırasındaki günlük yaklaşık 1 milyon varillik ve hatta ikinci petrol krizi sonrası dünya ekonomisinin çöktüğü 1980'de görülen günlük 2.65 milyon varillik kaybın aşılacağı yolundaki korkular artıyor.



