Sezon başında Beşiktaş’a transferi son anda gerçekleşmeyen Vincent Aboubakar, bu konuyla ilgili olarak suskunluğunu ilk kez bozdu. Ülkesi Kamerun’da yayın yapan Camfoot isimli haber sitesine konuşan Porto’lu yıldız golcü, Siyah-Beyazlılar’ın eski başkanı Fikret Orman’ı hedef aldı. 27 yaşındaki futbolcu, “Porto’dan ayrılacağım. Hayatımı Porto’da sonlandırmayacağım. Aslında geçen yaz Beşiktaş’ta olacaktım. Ancak başkanın bana karşı davranış şeklinden hoşlanmadım. Benim sağlık taramasına konu olma durumumla ilgili yanlış bilgiler verdi. İşin gerçeği Beşiktaş’ın finansal problemleri vardı ve belli maaşları ödeyemiyordu. Başkan hassas bir durumdaydı ve dürüst olmak gerekirse Türkiye’ye dönmek benim de planlarım içerisinde yer almıyordu” ifadelerini kullandı.

Kartal’ın gündeminde...

Dizindeki sakatlığını atlatmasının ardından sağlığına kavuştuğunu söyleyen Aboubakar, “Eğer şimdi burada milli takımdaysam, bu tamamen iyileştiğim içindir. Yaşadığım sakatlık biraz sabır ve biraz zaman isteyen bir sakatlıktı. Çünkü tendonlar ve çapraz bağlar kopmuştu. Şimdi antrenörlerim sakatlığın nüksetmesinden korkuyor olabilirler. Ancak şu an kendimi sahaya çıkmaya hazır hissediyorum. Ritmimi bulmaya ihtiyacım var. Bu da bir iki maç oynamakla olacak, sonrasında gerisi gelecektir” sözlerini sarf etti. Beşiktaş’ın ara transfer dönemindeki hedefleri arasında da yer alan başarılı oyuncunun, Porto’dan da ayrılık iznini aldığı öğrenildi.

’Takım arkadaşlarıma teşekkürler’

Kamerun Milli Takım kampında açıklamalarda bulunan yıldız futbolcu, “Sakatlığımın ardından oldukça zor zamanlar geçirdim. Ve bu esnada beklediğim kadar destek görmediğimi düşünüyorum. 1 haftadır Porto’yla çalışmalarımı sürdürüyordum. Ardından milli takıma katıldım. Çalışmalarıma devam ediyorum. Bana bu süreçte en büyük desteği veren Kamerunlu takım arkadaşlarıma teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.