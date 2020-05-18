Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in sabah saatlerinde geçirdiği ameliyat sonrası durumuna ilişkin Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak açıklamalarda bulundu.

Mustafa Cengiz'in başarılı bir operasyon geçirdiğini belirten Albayrak, "Sabah erkenden geldik. Ameliyata girdi başkanımız. Çok başarılı bir ameliyat geçirdi. Çok iyi. Biraz önce yoğun bakımda esprili şekilde çok güzel şeyler söyledi. Önceden yapılan beyin ameliyatı sonrasında beklenen bir ameliyattı. Zaten olacaktı. Bu planlanmıştı. Doktorların planları dahilinde bu ameliyat gerçekleşti. Başkanımız Mustafa Cengiz'in beyin ameliyatı da çok başarılı geçmişti. Allah doktorlarımızı korusun. Sayın Ali Koç, beyin ameliyatı esnasında da yanımızdaydı. Sağ olsun dün de geldi, 2 saat yanımızda kaldı. Galatasaray camiası adına çok teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Hastane çıkışında Yusuf Günay da açıklamalarda bulunurken, "Abdurrahim Bey'in de dediği gibi tedavi sürecinde planlanan bir ameliyat geçirildi. Başarılı bir operasyon olduğu belirtildi. İki kritik ameliyat da başarıyla geçti. İnşallah kısa sürede bu tedavi süreci sonuçlanacak ve başkanımız da görevinin başına geçecektir diye düşünüyoruz" dedi.