Son dakika! Abdurrahim Albayrak taburcu oldu
Galatasaray'a bir son dakika müjdesi daha geldi. Corona virüsü testi pozitif çıktığı için yaklaşık 10 gündür tedavi gören Abdurrahim Albayrak, Twitter adresinden paylaştığı mesaj ile hastaneden taburcu olduğunu açıkladı. Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, corona virüs nedeniyle tedavi gördüğü hastaneden bugün taburcu olacağını belirterek, "Tedavimin kalan kısmına evde devam edilecek" dedi.
Galatasaray'da kara bulutlar dağılıyor. Fatih Terim başta olmak üzere corona virüs belası ile uğraşan Sarı-Kırmızılı idarecilerden peşpeşe iyi haberler geliyor.
Fatih Terim taburcu olduktan sonra Yusuf Günay'ın da evine çıkarılmasının ardından gözlerin çevrildiği Abdürrahim Albayrak'ın da taburcu olduğu öğrenildi.
Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, corona virüs nedeniyle tedavi gördüğü hastaneden bugün taburcu olacağını belirterek, "Tedavimin kalan kısmına evde devam edilecek" dedi.
Twitter'dan açıkladı
Abdurrahim Albayrak mesajında, "14 gündür Corona virüs sebebiyle tedavi gördüğümüz hastaneden bugün taburcu oluyoruz. Tedavimin kalan kısmına evde devam edilecek. Benimle özveriyle ilgilenen tüm sağlık çalışanlarına, aileme, dualarını esirgemeyen sizlere çok teşekkür ediyor; tüm hastalara acil şifalar diliyorum." ifadelerine yer verdi.
https://twitter.com/_AAlbayrak/status/1244977423470510082
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Oğlu da taburcu edilmişti
Hatırlanacağı üzere Albayrak'ın büyük oğlu Hikmet Albayrak da corona virüs testi pozitif çıktığı için süre hastanede tedavi görmüş, ardından taburcu edilmişti.
Metin Karabaş