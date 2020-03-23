Son dakika Abdürrahim Albayrak paylaşımı! Corona Virüs olmuştu...

Abdürrahim Albayrak'ın Corona Virüs testinin pozitif çıkmasının ardından kendisine destek mesajları gelmeye başladı. Eski yönetici Özgür Savaş Özüdoğru ve İdari Menajer yardımcısı Mert Çetin'den geçmiş olsun mesajı geldi.

Özüdoğru'dan geçmiş olsun mesajı...

"Galatasaray 2. Başkanı Abdürrahim Albayrak ve eşinin Corona Virüs testlerinin pozitif çıktı. Albayrak için destek mesajları gelmeye başladı.

Özüdoğru: Çok değerli Abdürrahim Albayrak ile az önce telefonda konuştum. Her zamanki gibi inancı yüksek, moralini iyi tutmaya gayret ediyor inşallah hanımefendi ile beraber çok çabuk iyileşerek hepimizi mutlu edecek. Dualarımız onlarla"

Mert Çetin de paylaştı!

Galatasaray İdari Menajeri Mert Çetin, Abdurrahim Albayrak ve eşinin koronavirüse yakalandığı iddialarını doğrulayan bir paylaşım yaptı.



