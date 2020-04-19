Galatasaray Başkan Yardımcısı Abdurrahim Albayrak CNN Türk'te Hakan Çelik'in konuğu oldu. Albayrak corona virüs sürecinde yaşadıklarını anlattı.

İşte Albayrak'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

"Hiç yürüyecek halim yok dedim. Arabaya bindik. Yeşilköy'deki hastaneye acile gittik. Bizi hemen tomografiye aldılar. Ciğerlerimizin zatüre sardığını söylediler. O anı tarif edemem. 'Biz sizi bırakamayız' dediler. Eşim ağlamaya başladı. Onu ikna etmeye çalıştık. Nezih Barut devreye girdi. 'Ne olur çıkmayın' deyip yalvardılar. Ama nasıl ağlıyoruz. Odaya girdik, sanki kuş kafesine girdik. O an her şey aklınızdan geçiyor. Çok kötü şeyler düşündüm.









'Yapmayın Allah aşkına, başka insanları da yakmayın'

Kimsenin moralini bozmak istemiyorum ama film şeritleri geçiyor aklınızdan. Allah hiç kimsenin başına vermesin. Bu başka bir şey. O gün bana Corona Virüs taşıdığımız söylediler. Bu bire bir corona'dır. O an bütün sinirleriniz boşalıyor, bir ruh gibi oluyorsunuz. Eşimle aynı odada kaldık. Hastanedeyken Bakırköy'de sahile bakıyorum. Oluk oluk insanlar dolaşıyor. 'Yapmayın Allah aşkına, başka insanları da yakmayın' diyordum hastanede. İnsanlar hala farkında değil. Biz güçlü insanlarız. Biz pes etmeden Allah'ın izniyle yeneceğiz. Devletimize güvenelim. Doktorlarımızın söylediklerini dinleyelim.

'Sağlık çalışanları kahramanlarımız'

Asla moralimizi bozmamalıyız. 14 gün hastanede tamamen kaldıktan sonra bir 14 gün de evde tamamlamamız gerektiğini söylediler. Bütün doktorlarıma teşekkür ediyorum. Sağlık çalışanları kahramanlarımızdır bizim. Onlara ne kadar övsek az. Allah onlardan razı olsun. Onları doğuran annelerin ellerinden öpüyorum."

"Acaba Fatih hocaya benden mi geçti diye kahroldum"

Acaba benden Fatih hocaya geçti diye kahroldum. Acaba hep içimde yaşadım. Aman hocama bir şey olmasın diye dua ettim."

Mesut Yılmaz yemeğe davet etti!

9 Mart'ta Mesut Yılmaz beni yemeğe davet etti. Rahatsızım dedim ama 'Gel sana bir şey olmaz balık seni iyileştirir' dedi. Gece 12'ye kadar yemek yedik sohbet ettik. Hastaneye yattıktan sonra çok dualar ettim. Fatih hocam zaten hastanede. İnşallah diğer görüştüklerime de bulaşmamıştır. Mesut Yılmaz'ın da zaten hastalığı var, bu virüs ona bulaşırsa çok kötü olurdu. Şimdi sağlığı iyi çok şükür. Eğer böyle birine bir şey olsa çok kötü olurdum. Kendimi affetmezdim.

''Ali Koç en az 10 kez aradı''

Ezeli rekabet ama her zaman ebedi dostluk. Bu hastalık döneminde çok şey öğrendim. Göksel bey beni aradı geçmiş olsun dedi. Ben onu aradım. Çok ağır geçirdi o da hastalığı. Bu dönemde binlerce insan aradı beni. Bütün spor kulüpleri... Mustafa Cengiz başkanım günde 10 kez aradı sağ olsun. Yönetim kurulu arkadaşlarım... Bütün kulüp başkanları... Ali Koç en az 10 kez aradı. Ahmet Ağaoğlu aynı şekilde. Ahmet Nur Çebi defalarca aradı. Bütün kulüpler aradılar. Allah razı olsun. Hepsine çok teşekkür ediyorum. Galatasaray taraftarlarına teşekkür ediyorum. TFF Başkanımıza, eski TFF Başkanımıza... Yıldırım Demirören defalarca arayıp moral verdi.

"En büyük teşekkür sayın Cumhurbaşkanımıza "

En büyük teşekkürü sayın Cumhurbaşkanımıza etmek istiyorum. Bana 'Yahu Abdurrahim nasıl bulaştı bu hastalık sana?' dedi. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Emine Erdoğan yanındaydı. Bilal Erdoğan... Devlet büyüklerimize teşekkür ediyorum. Sağlık bakanımıza ne kadar teşekkür etsem azdır. Allah onu doğuran anadan razı olsun. İnanır mısınız yanımdaki hemşireyi telefona alıp ilaçlarımdan iğnelere kadar her şeyle ilgilenen bir bakanımız var. Böyle bir sağlık bakanını ülkemize kazandıran Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum. Süleyman Soylu aradı. Babası arkadaşımdır. Ona da teşekkür ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanımız televizyona çıkıp bir yardım kampanyası başlatmış. Kim için? Yine bizler için. Bu çağrıya kayıtsız kalamazdık. İzler izlemez katkıy yaptım. Bu katkıyı herkesin yapmasını dilerim.

"Göz yaşlarıyla anlattı"

Aileme ve çocuklarıma teşekkür ediyorum. Hastanede 9. günümde bir telefon geldi bana. Gelinim aradı. Hastanenin bahçesine gelmişler. Moral çok önemli bu süreçte. Hastalık boyunca 8 kilo verdim. Çok acı günler yaşadım. Bir telefon geldi yine kızımdan. Oğlum Hikmet hastaneye gidiyor. Testi pozitif çıkıyor. Oğlumu aradım nasıl ağlıyor. Gelinim ağlıyor.

"Amatörleri belli bir süre kapatmamız lazım"

Hiçbir kulübün bu maaşları ödeme şansı yok. Mustafa Cengiz önderliğinde her gün konuşuyoruz. Bütün sponsorlar anlaşmaları iptal etti. Oyunculara, menajerlere para ödemek zor. Bu paralar ne bu sene, ne gelecek yıl ödenebilir. İndirime mecburuz, hiçbir gelirimiz yok. Yayıncı kuruluş da haklı olarak ödemeyi durdurdu. Kulüpler bitmiş. Ya ciddi bir şekilde indirim yapacağız ya da bu iş burada bitti diyeceğiz. Amatörleri belli bir süre kapatmamız lazım. Buna taraftarlar da razı olmalı. Bunları yapamazsak kapıya kilit vururuz. Bütün sponsorlar anlaşma iptali için yazı gönderdi. Zaten uzun sürede taraftarlar tribünde olmaz.