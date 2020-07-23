Beşiktaş'la 2018-2019 sezonu sonunda sözleşme imzalayan teknik direktör Abdullah Avcı, devre arasından sonra Ahmet Nur Çebi ve yönetimiyle bir görüşme gerçekleştirerek yollarını ayırmıştı.

Sezon sonuna kadar takım çalıştırmayacağını söyleyen ve dinlenmek istediğini belirten Abdullah Avcı'nın ismi Trabzonspor'la anılmaya başlandı. Ancak tecrübeli teknik adama Süper Lig'den sürpriz bir talip ortaya çıktı.





RESMİ TEKLİF YAPILDI

Ligin düşme hattında yer alan Çaykur Rizespor'un gelecek sezon için Abdullah Avcı'ya teklif yaptığı öğrenildi. Avcı'nın, Rize yönetimine lig bitiminden sonra karar verelim dediği belirtildi.

RİZE LİGDE KALIRSA AVCI OLUMLU BAKIYOR

Süper Lig'de 35 puanla 15. sırada yer alan Karadeniz ekibi ligde kalırsa ve Abdullah Avcı'ya başka talip çıkmazsa, tecrübeli teknik adamın teklifi kabul edeceği gelen bilgiler arasında...

RİZE SON 2 MAÇA TOMAS'LA ÇIKACAĞINI AÇIKLAMIŞTI

Rizespor, Ünal Karaman'la yolların ayrılmasının ardından 2 haftalık süreci Stjepan Thomas'la geçireceklerini şu ifadelerle açıklamıştı:

Boşalan teknik direktörlük arayışlarına hızlı bir şekilde başlayan Çaykur Rizespor’umuz Hırvat çalıştırıcı Stjepan Tomas ile 2020-2021 sezonu için prensip anlaşma sağlamıştır.

Teknik direktör Stjepan Tomas gelecek sezonun planlaması için Süper Lig’de kalan iki haftalık sürede takımımızın maçlarını takip edecektir.

Camiamıza ve kamuoyuna saygılarımızla duyurulur.

MURAT AKBAŞ