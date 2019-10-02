UEFA Avrupa Ligi'nde Wolverhampton ile oynanacak maç öncesi Beşiktaş teknik direktörü Abdullah Avcı ve takımın önemli isimlerinden Atiba basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Beşiktaş Başkanlığını bıraktığını açıklayan Fikret Orman'ın basın toplantısının yapıldığı salona gelmesi dikkatlerden kaçmadı.

'Mutlu değiliz'

İlk olarak sözü alan isim Atiba oldu. Tecrübeli futbolcu, maçla ilgili değerlendirmelerde bulunurken "Ben uzun zamandır bu kulübün bünyesindeyim. İnişli çıkışlı dönemleri gördüm, yaşadım. Durumun farkındayız, bundan mutlu değiliz. Antrenmanda bazı şeyleri düzeltmek ve iyi yapabilmek için uğraşıyoruz. Pozitif bir sonuçla birlikte inanıyoruz ki her şey olumlu değişebilir." ifadelerini kullandı.

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Ayrıca Atiba, taraftarların da beklentisi olduğunu belirterek, "Birbirimiz için, taraftarlar için mücadele edip, ayağa kalkmamız gerekiyor." sözlerini söyledi. Atiba soruların ardından kritik maç öncesi son idmana yetişmek üzere salondan ayrıldı.

'Hayat her gün sana yeni fırsatları sunuyor'

Atiba'nın ardından sözü alan isim Abdullah Avcı oldu. Avcı kritik maç öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

İşte Avcı'nın yaptığı açıklamalar:

"Hayat her gün sana yeni bir fırsat sunuyor, yarın da bu fırsatlardan biri. Oynayacağımız takım, Premier Lig takımı. Ortalama 58 tane direkt oyun oynayan, taçları korner gibi atan bir takım. Çözüm noktaları var."

"Son maçı eski sistemle oynadım, Avrupa Kupası'nın birini eski sistemle oynadım, Sivasspor maçının 2. yarısını eski sistemle oynadım. Burada yediğimiz toplam gol sayısı 11 tane. Artık dünya futbolunda bir sistem üzerinden konuşulmuyor."

'Katkı saha içinde olacaktır'

"Kulübün iki yönetimsel boyutu vardır. Bizim etki edeceğimiz alan sahanın içidir. Geçen basın toplantısında da söyledim. Sayın Fikret Orman, kulübe hizmetler vermiştir. Kararı verdikten sonra bir kez konuştuk. Beşiktaş ailesine katkı sağlamamız sahanın içinde olacaktır."

'İletişim önemli'

"Buradaki oyuncu grubuyla geçmişten bu yana kadar iletişimim vardı. Hayat bugün yenileniyor ve yeni fırsatlar çıkarıyor. Oyuncuların şu an itibariyle kendi performanslarıyla ilgili yukarı çekmekle ilgili çalışmalar yapıyoruz. Dünden itibaren hava olumluya geçiyor. İletişim bu işin en önemli etkenlerinden bir tanesidir. 2 maç kazanmak üst üste büyük camialarda duyguyu başka yere de çekebiliyor. "

"Ben hiç bireysel oyun üzerinden gitmedim. Bugün bireysel hataları sayarsak, Karius'u, Vida'yı, Atiba'yı, Caner'i, beni de taktiksel hatadan sayabilirsin. Çok mu oldu 6 haftada? Hakikaten çok oldu. Maça başlıyorsun, kırmızı kart, penaltı gol. Çok oldu."

'Hepimiz sorguluyoruz'

"Ben bu ülkede 5 farklı oyun oynatan bir adamım ama bunların hepsini yaparken savunma güvenliği vardır. Rakip ceza alanına en fazla giren takım olurken de, savunma güvenliği vardır. En çok dikkat ettiğim şey, 14 tane gol olmaz. Hepimiz sorguluyoruz."