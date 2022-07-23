Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor , Avusturya kampındaki ilk hazırlık maçında İtalya Serie A ekiplerinden Torino'ya 3-0 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Karadeniz ekibinin teknik patronu Abdullah Avcı, bireysel hatalardan golleri yediklerini aktardı, Süper Kupa finali öncesi kendileri için önemli bir test olduğunu dile getirdi ve şu ifadeleri kullandı:

'Bireysel hata yaptık, rakip cezalandırdı'

''Süper Kupa finali öncesi bizim için önemli bir test oldu. Rakip, fizik olarak bizden daha hazır bir takım. Biz, oyuncularımızın oynama sürelerini artırarak devam ediyoruz. İlk yarı itibariyle topa daha az sahip olabildik, çabuk kayıplar yaptık. Top havada dolaştı, rakip de topu alıp bizi pasla kendi ceza sahası üzerine itti. Net pozisyon vermedik ama bireysel iki tane hatadan dolayı yenilen goller var. İkinci yarı itibariyle oyunu biraz toparlar gibi olduk. Üçüncü gol de bireysel hatadan oldu. Biz bireysel hata yaptık, rakip cezalandırdı. Rakip hata yaptı, biz cezalandıramadık. Kupa öncesi bu tür maçları oynamak hem fiziksel hem zihinsel hem de hataları görmek açısından bizim için güzel.''









'Sağ stoper aradığımızı söylüyoruz'

''Larsen, istikrarlı ve deneyimli bir oyuncu. Geldiğinden beri takıma adaptasyonu ve uyumu iyi. Çok dengeli bir şekilde oynuyor. Sağ stoper aradığımızı söylüyoruz. 7-8 oyuncuyla görüştük. Elimdeki mevcut oyunculardan daha iyisini almamız lazım. Denswil, Hüseyin, Ahmetcan, Dorukhan oynayabiliyor. Aramaya devam ediyor. Yönetim de bu konuyla ilgili çalışıyor. En iyisini bulup ona göre hareket edeceğiz. Fırsat transferi çıkarsa bakarız. Kulübe uygun olursa. Mevcutta rotasyonu olabilen yetenekli oyuncu grubuna sahibim.''

'Doktordan henüz bilgi almadım'

''Eren Elmalı'nın aşil tendonuna bir darbe geldi. Doktordan henüz bilgi almadım. Lig öncesi hazırlık maçlarında dikkat etmek gerekiyor. Sakatlanmak oyuncuların ve bizim istemediğimiz bir durum.''









'Finale taraftarımızla birlikte hazırlanacağız'

Şu an itibariyle kamp çok iyi geçiyor. Trabzonspor her maçını kazanmak için oynar. Skor olarak kötü gözüküyor ama önemi yok. Bu maçlar, bir sonraki maça daha iyi hazırlanmayı ve daha iyi organize olmayı sağlayacaktır. Kamplarda sonlar biraz yorucu olur. Şehrimize gidip, finalin havasını daha iyi tadıp, kendi memleketimizde çalışıp oradan İstanbul'a geçeceğiz. Finale taraftarımızla birlikte hazırlanacağız.

'Bu sene itibariyle yeni hikayeye de destek olacaklar'

Taraftarlarımız her yerde. Geçen sene güzel bir hikayeye destek oldular hep beraber. Çok güzel bir hikaye yazıldı, onlar da başından sonuna kadar gönüllerinde her zaman olduğu gibi Trabzonspor'a desteklerini verdiler. Bu sene itibariyle yeni hikayeye de destek olacaklar. Onların mutlulukları, bizim motivasyonumuzu ve enerjimizi daha fazla artırıyor. Yeni hedefler koymak, yeni hikayeler yazmak için enerjimiz daha yukarı çıkıyor. Onlara teşekkür ediyoruz.