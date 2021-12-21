Süper Lig 'in 18. haftasında deplasmanda Altay'ı 2-1 mağlup eden Trabzonspor 'da Teknik Direktör Abdullah Avcı, maçtan sonra açıklamalarda bulundu.

Abdullah Avcı'nın açıklamaları şöyle;

Çok zor bir deplasmandan önemli bir galibiyetle dönüyoruz

Zor maç olacağını ifade etmiştim. Maçı oynarken, tercihleri kullanırken, formasyonu değiştirdik. Erken de gol bulduk. Oyun ondan sonra yine dalgalandı. Hep kazanma duygusuyla, bazen oyundan kopma yaşadık. Sonrasında yine bir hamle yaptık. Geri düşüp kazanmak önemliydi. Çok zor bir deplasmandan önemli bir galibiyetle dönüyoruz. 3 puan kazandık, hiçbir şey kazanmadık ama önemli adımlar atıyoruz.

İyi bir aileyiz

Oyuncularımı tebrik ediyorum ve çok seviyorum. İyi bir aileyiz. Devre öncesi bir maç kaldı. Ligin en kaliteli takımlarından biriyle oynayacağız. Bu sene kapanırken, taraftarımızı, savunmayı ve hücumu birlikte yapacağımız şekilde cumartesi günü müsabakaya bekliyoruz.

İki transfer yapacağız

İki oyuncu daha planlıyoruz transfer konusunda ama çalışmalar devam ediyor. Oyuncu katacağız, kaliteyi biraz daha artıracağız. Bu transferleri, kulübün uygun gördüğü şekilde düşünüyoruz. Bir sol bek transferi düşünüyoruz. Bir de set hücumlarında rakibin arkasına koşacak, birebirde adam eksiltecek kenar oyuncusu da gündemimizde.