Süper Lig'in 6'ncı haftasında Trabzonspor sahasında konuk ettiği Beşiktaş'ı 4-1 mağlup etti. Bu sonucun ardından Beşiktaş üst üste 4'üncü maçından da galibiyet çıkaramadı ve 5 puanda kaldı. Maçın ardından eleştiri oklarının hedefindeki isim olan Abdullah Avcı, yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

Avcı'nın ilk açıklaması şu şekilde:

"Radikal bir karar alacak mısınız?" sorusuna cevap veren Abdullah Avcı, "6 maç oldu ve hem Beşiktaş hem de benim adıma yaşamadığımız bir süreç yaşıyoruz. Geriye düşüne kadar oyunda her şey var ama golü yedikten sonra kopmalar yaşıyoruz. Büyük takım refleksi göstermemiz lazım." dedi.

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'Bunların hepsinin üstüne çalışacağız'

Beşiktaş taraftarından destek isteyen Avcı, ''Bunun altından en iyi şekilde, en sağlıklı şekilde, kafamızı kaldırarak devam edeceğiz. Beşiktaş taraftarının desteğiyle. Esas olan Beşiktaş'tır. Neden böyle bir kırılgan yapımız var, bunların hepsinin üstüne çalışacağız." diye konuştu.

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Fikret Orman'ın Beşiktaş'a önemli hizmetler yaptığını vurgulayan deneyimli hoca, "Başkanımız Fikret Orman bu kulübe önemli hizmetler yapmıştır. Biz saha içinde takımı nasıl düzeltiriz, bu tarafında çalışacağız. Bu olumsuz havayı da oyuncularla iletişim kurup en iyi şekilde yukarı çekmeye çalışıyoruz. Beşiktaş büyük bir camiadır. Yönetim buna benzer durumlar yaşamıştır ama kendi içlerinde mutlaka bu durumu çözeceklerdir." dedi ve sözlerini noktaladı.

İstifayı düşünmüyor

Abdullah Avcı, basın toplantısındaki "İstifa etmeyi düşünüyor musunuz?" sorusuna ise şu karşılığı verdi: "Ben bir oyun kültürü oluşturmaya çalışıyorum. Beşiktaş daha önce de zor durumdan kafasını kaldırmıştır. Yine öyle olacaktır."