Trabzonspor ’u 38 yıl aradan sonra şampiyonluğa ulaştıran Abdullah Avcı, tarihî başarının baş mimarı oldu. Başkan Ahmet Ağaoğlu, bu sezon elde ettikleri başarının önümüzdeki yıllarda da devam etmesi için şimdiden adımları atmak istiyor. Bu yüzden ilk hamle, teknik direktör Abdullah Avcı’ya yapıldı. Başkan Ağaoğlu, Avcı’ya “Sözleşmeni şimdi yeniden yapılandırıp iki yıllık yeni bir sözleşme yapalım, ücretini de iyileştirelim” teklifinde bulundu. Bordo mavilileri 38 yıl aradan sonra şampiyonluğa taşıyan Avcı ise Ağaoğlu’nun teklifine beklenmedik bir cevap erdi.

BAŞKAN HOCA İSTEMİYOR

Trabzonspor ile 2,5 yıllık sözleşme imzalayan Avcı, Ağaoğlu’na “Başkan’ım şimdilik bu başarının tadını çıkaralım, nasıl olsa bir yıl daha buradayım, teklifi düşünmem lazım” cevabını verdi. Bu sözler karşısında şaşıran Ağaoğlu “Bugün olmazsa yarın imzalarız, seni kolay kolay bir yere bırakmayız” ifadelerini kullandı. Ağaoğlu, görev süresinin bitimine kadar Avcı’dan başka bir isimle çalışmak istemiyor. Bu sezon 6,5 milyon lira alan Avcı, sözleşmesine göre önümüzdeki sezon bordo mavili kulüpten primler hariç 8,5 milyon lira kazanacak.

ŞAMPİYON REKOR İÇİN SAHADA

Şampiyonluğunu geçen hafta Antalyaspor maçında ilan eden Trabzonspor, haftanın açılış maçında Hatay deplasmanında sahaya çıkacak. Bordo mavililerin hedefi sezonu rekorlarla tamamlamak. 1979-80 sezonunda son 28 haftalık dilimde liderlik koltuğunda oturarak şampiyonluğa ulaşan Trabzonspor, ligi bitirdiğinde 30 hafta ile tarihinin en uzun liderlik serisini elde edecek. Kalan üç maçı da kazanmak isteyen Karadeniz ekibi, en yakın rakibi Fenerbahçe ile farkı 12 puanın üzerine çıkarırsa, Galatasaray ’ın 1987-88’deki rekorunu da kırmış olacak. (Türkiye)