Son dakika! Abdullah Avcı transferi açıkladı

Süper Lig 'de ikinci yarının startı Trabzon'da verildi. 20. haftanın açılış maçında lider Trabzonspor , sahasında konuk ettiği Yeni Malatyaspor'u 1-0 yenmeyi başardı. Bordo-Mavili ekipte teknik direktör Abdullah Avcı maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Maçı değerlendirerek açıklamalarına başlayan Abdullah Avcı, "Her maç zor. Rakibe bir fırsat verdik ama hep oyunun içindeydiler. Oyun, ilk yarıda zaman zaman çok durdu. Ne zaman oyun planımızı doğru uygulasak, kaleye indik. İkinci yarı bunu daha fazla yaptık. 18 maç kaldı. Bir şey kazanmadık, 3 puan kazandık. Rakibi fazla devreye sokmadan kazandık. Rakibin statik kalması bizi yordu ama kazanmayı bildik. Oyuncularımı tebrik ediyorum." dedi.

İkinci yarıya güzel bir başlangıç yapmanın önemli olduğuna vurgu yapan tecrübeli teknik adam, "Taraftarımız, desteğini artırarak devam etsin. Zaman daralıyor. İkinci yarıya güzel bir başlangıç yapmak önemliydi. Sivasspor karşısında bir final daha var, oraya odaklanacağız." sözlei ile Sivasspor maçına odaklanacaklarını dile getirdi.

Puchacz'ı açıkladı

Abdullah Avcı, anlaşmaya vardıkları Puchacz'ın yarın veya pazar günü kente geleceğini de belirterek "Puchacz, bir aksilik olmazsa yarın veya pazar günü burada olacak. Stoper konusunda çalışmalar devam ediyor. Sağ stoperin alternatifi yok. Oraya bir takviye yapacağız." sözlerini söyledi.



