SON DAKİKA! Abdullah Avcı teklifi açıkladı

Fikret Orman döneminde büyük umutlarla Beşiktaş'ın başına gelen Abdullah Avcı, hayal kırıklığu yaratmıştı. Beşiktaş ile 1 Haziran 2019'da resmi sözleşme imzalayan Avcı, siyah-beyazlı takımın başında 239 gün kalabilmişti. Bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde gruptan çıkamayan Beşiktaş'ta yönetim kurulu, Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda alınan kötü sonuçların ardından Avcı ile yollarını ayırmıştı.

Abdullah Avcı, siyah beyazlılara gidiş sürecini, yaşananları ve ayrılış sürecini NTV'de katıldığı canlı yayında açıkladı. Beşiktaş macerasının ardından ismi Fenerbahçe ile anılan tecrübeli teknik adam, Avcı, ''Gelecekle ilgili sağlık probleminin çözülmesi lazım. Futbol nasıl oynanacak bilmiyoruz. O süreci biz de adım adım takip ediyoruz. Bence oynanarak devam etmeli futbol. Ayrıldıktan sonra yurt içi yurt dışından dolaylı olarak teklif aldım. Kariyer planlamasını sağlık işi düzeldikten sonra yapacağım.'' dedi.

Abdullah Avcı'nın açıklamalarından satırbaşları şu şekilde;

'Benim buna da cevabım vardır elbet'

"Başarı veya başarısızlık neye göre? Beşiktaş, benim hep gelmek istediğim bir seviyeydi. Geçmişle mi karşılaştıracağız yoksa Şenol hoca zamanında iki yıl üst üste Şampiyon olmuş takımla mı? Benim buna da cevabım vardır elbet. Çalıştırdığım takımlar hep zirveye oynamıştır ama bunun içinden çıkardığımız dersler de var. Devre bitti 30 puan, Galatasaray 27 puan. Beşiktaş teknik direktörü için kaybederse gidecek algısı vardı. Bunu nasıl değerlendireceksin? Ben elimden gelenin en iyisini yapmaya çalıştım. Vicdanen rahatım.''

'Bir daha farklı bir takıma gittiğimde daha farklı analizler de yapacağım'

Mesleki anlamda cebime koyduğum şeyler de var. Bir daha farklı bir takıma gittiğimde daha farklı analizler de yapacağım. Kendimi ifade edebilen birisiyim. Beşiktaş’a gelmek önemli bir gurur ve tutku. Zorlukları da biliyordum. 6. Hafta hoca istifa, 12.hafta tribüne. 1 ay sonra tesisten ayrılmak zorunda kalıyorsun."

Medipol Başakşehir'in başında istikrarlı görüntüsüyle dikkati çeken Avcı'nın ikinci farklı denemesi de kısa sürmüştü. Teknik direktör olarak Medipol Başakşehir dışında kulüp bazında Süper Lig'de sadece Beşiktaş'ı çalıştıran Avcı, 2011 yılında başına geçtiği A Milli Futbol Takımı'nı da 2013'te bırakmak zorunda kalmıştı.