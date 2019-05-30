Son dakika! Abdullah Avcı resmen ayrıldı!

Beşiktaş'ın gözdesi Abdullah Avcı için son dakika gelişmesi... Medipol Başakşehir, teknik Direktör Abdullah Avcı'nın resmen kulüpten ayrıldığını açıkladı! Kulübün resmi sitesinden şu açıklama yapıldı:

"İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü kurulduğu günden bu yana takımımızın teknik direktörlüğünü yapan, başkanımız Sayın Göksel Gümüşdağ’ın 13 yıllık yol arkadaşı ve değerli dostu Abdullah Avcı ile yaptığımız görüşmeler neticesinde, kendisinin isteği doğrultusunda karşılıklı olarak anlaşarak yollarımız ayrılmıştır.

Futbolun bilimsel yanına önem veren, karakteri ve duruşuyla Türk futbolu için örnek bir profil olan Abdullah Avcı ile uzun yıllardır süren birlikteliğimiz, bugün itibariyle sona ermiş bulunmaktadır.

Kulübümüzün gelişme ve büyüme sürecinde verdiği tüm emekler için Abdullah Avcı’ya teşekkür ediyor, kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz."

Beşiktaş'la 2+1 yıllık anlaşma

Bilindiği üzere Göksel Gümüşdağ dün yaptığı açıklamada, "Yarın hocamız ile bir görüşme yapacağız. Sonrasında gerekli duyuruları yaparız" ifadesini kullanmıştı.

Bu flaş gelişme sonrası Abdullah Avcı-Beşiktaş beraberliğinin en kısa sürede başlaması bekleniyor. Beşiktaş'ın, Avcı ile 2+1 yıllık sözleşme yapması bekleniyor.



