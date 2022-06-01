Beşiktaş 'ın transferi için yoğun çaba sarf ettiği Abdülkerim Bardakçı'nın talipleri arttı. Deneyimli stopere Beşiktaş dışında Fenerbahçe , Galatasaray ve Trabzonspor'un da ilgisi bulunuyor. Ancak Abdülkerim kendisini çok uzun süredir isteyen siyah-beyazlı kulüpten yana tavır takınıyor. 27 yaşındaki tecrübeli stopere karşılık Beşiktaş bonservis bedeli teklifini 28 milyon TL'den 30 milyon TL'ye yükseltti. Takasta da 1 oyuncu önerdi.

PLANLAMADAKİ YERİ ÖNEMLİ

Konyaspor ise 5 milyon Euro (88 milyon TL) talep ederken devreye Abdülkerim'in gireceği kaydedildi. Başarılı oyuncunun bu hafta Konyaspor yönetimiyle bir araya gelerek tercihinin Beşiktaş'tan yana olduğunu söyleyip, kolaylık sağlanmasını isteyeceği belirtildi. Siyah-beyazlıların gelecek sezon planlamasında önemli yer tutan Abdülkerim Bardakçı, doğrudan 11'de düzenli bir şekilde oynayacağı Beşiktaş'ta kariyerini sürdürmek istiyor. (Sabah)