Son dakika! Abdülkerim Bardakcı Beşiktaş'ı tercih etti
Son dakika Beşiktaş transfer haberi...Konya’nın 5 milyon Euro bonservis talep ettiği 27 yaşındaki oyuncu Abdülkerim Bardakcı, kulüp yönetimiyle bir araya gelerek transferi için kolaylık isteyecek
Beşiktaş 'ın transferi için yoğun çaba sarf ettiği Abdülkerim Bardakçı'nın talipleri arttı. Deneyimli stopere Beşiktaş dışında Fenerbahçe , Galatasaray ve Trabzonspor'un da ilgisi bulunuyor. Ancak Abdülkerim kendisini çok uzun süredir isteyen siyah-beyazlı kulüpten yana tavır takınıyor. 27 yaşındaki tecrübeli stopere karşılık Beşiktaş bonservis bedeli teklifini 28 milyon TL'den 30 milyon TL'ye yükseltti. Takasta da 1 oyuncu önerdi.
PLANLAMADAKİ YERİ ÖNEMLİ
Konyaspor ise 5 milyon Euro (88 milyon TL) talep ederken devreye Abdülkerim'in gireceği kaydedildi. Başarılı oyuncunun bu hafta Konyaspor yönetimiyle bir araya gelerek tercihinin Beşiktaş'tan yana olduğunu söyleyip, kolaylık sağlanmasını isteyeceği belirtildi. Siyah-beyazlıların gelecek sezon planlamasında önemli yer tutan Abdülkerim Bardakçı, doğrudan 11'de düzenli bir şekilde oynayacağı Beşiktaş'ta kariyerini sürdürmek istiyor. (Sabah)