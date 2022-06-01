22 yaşındaki oyuncu için Fransız ve Alman kulüpleri nabız yoklarken Abdülkadir ise şu sözlerle artık yeni bir yolculuğa çıkmak istediğini söyledi: "Zamanın geldiğini düşünüyorum. Tabii kulübümüzün bize izin verdiği sürece. Başkanımızın da dediği gibi, birçok fırsat elimize geçmişti ama zamanı değildi gitmenin. Ve ardından Trabzonspor 'da şampiyonluk nasip oldu. Bence her futbolcu Avrupa'da oynamalı, benim de hayallerimden biri bu. Teklif geldiğinde gitmek istiyorum. Benim önceliğim Avrupa, döndüğümde ise sadece Trabzonspor." (Sabah)