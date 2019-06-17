Devre arasında Fenerbahçe'den transfer olduğu Çaykur Rizespor'la yollarını ayıran Aatif Chahechouhe'nun yeni takımı belli oldu. 32 yaşındaki Faslı futbolcu, Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor ile 2 yıllık anlaşma sağladı. Öte tecrübeli oyuncu, bugün Instagram hesabından yaptığı paylaşımla Rizespor'a veda etti. Aatif, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Geçen sezonun ikinci yarısında formasını giydiğim Rizespor’a, taraftarlarına, başkanımıza, yöneticilerine, sportif direktörümüze, hocamıza ve tüm teknik ekibimize, tüm kulüp çalışanlarımıza ve takım arkadaşlarıma bana verdikleri destek için teşekkür ediyorum. Rize’de harika bir 4 ay geçirdim. Rizespor’a gelecek sezon Süper Lig’de başarılar diliyorum."

Fanatik'in özel haberinden hemen sonra Antalyaspor yıldız futbolcunun transferini özel bir kliple duyurdu.

Mehmet Çağrı DAVRAN / Fanatik Özel

Antalyaspor Aatıf transferini bu kliple açıkladı!