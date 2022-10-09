Almanya’da oynanacak EURO 2024’ün eleme grupları, Frankfurt’ta çekilecek kurayla belli oldu. A Milli Takım 'ın rakipleri belli oldu. A Milli Takımımız D Grubu'nda Hırvatistan, Galler ve Ermenistan'la eşleşti...

Grup maçlarının tamamlanmasın ardından liderler ve ikinciler, adlarını finallere yazdıracak. Finallere kalacak diğer 3 takım ise Mart 2024'te belirlenecek. UEFA Uluslar Ligi Play-Off maçları sonrasında katılan takımlar kesinleşmiş olacak.

EURO 2024 GRUPLAR BELLİ OLDU

A GRUBU

İspanya - İskoçya - Norveç - Gürcistan - Kıbrıs Rum Kesimi

B GRUBU

Hollanda - Fransa - İrlanda - Yunanistan - Cebeli Tarık

C GRUBU

İtalya - İngiltere - Ukrayna - Kuzey Makedonya - Malta

D GRUBU

Hırvatistan - Galler - Ermenistan - TÜRKİYE - Letonya









E GRUBU

Polonya - Çekya - Arnavutluk - Fareo Adaları - Moldova

F GRUBU

Belçika - Avusturya - İsveç - Azerbaycan - Estonya

G GRUBU

Macaristan - Sırbistan - Karadağ - Bulgaristan - Litvanya

H GRUBU

Danimarka - Finlandiya - Slovenya - Kazakistan - Kuzey İrlanda - San Marino

I GRUBU

İsviçre - İsrail - Romanya - Kosova - Belarus - Andorra

J GRUBU

Portekiz - Bosna Hersek - İzlanda - Lüksemburg - Slovakya - Lihtenştayn

Türkiye'nin kura çekimine 4. torbadan katılacağı kura çekiminde torbaları

1. Torba: Hollanda, Hırvatistan, İspanya, İtalya, Danimarka, Portekiz, Belçika, Macaristan, İsviçre, Polonya

2. Torba: Fransa, Avusturya, Çekya, İngiltere, Galler, İsrail, Bosna Hersek, Sırbistan, İskoçya, Finlandiya

3. Torba: Ukrayna, İzlanda, Norveç, Slovenya, İrlanda Cumhuriyeti, Arnavutluk, Karadağ, Romanya, İsveç, Ermenistan

4. Torba: TÜRKİYE, Gürcistan, Yunanistan, Kazakistan, Lüksemburg, Azerbaycan, Kosova, Bulgaristan, Faroe Adaları, Kuzey Makedonya

5. Torba: Slovakya, Kuzey İrlanda, Kıbrıs Rum Kesimi, Belarus, Litvanya, Cebelitarık, Estonya, Letonya, Moldova, Malta

6. Torba: Andorra, San Marino, Lihtenştayn

BÜYÜK EKŞİ KURA ÇEKİMİNE KATILDI

Kura çekiminde Türkiye Futbol Federasyonu'nu TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ile birlikte TFF Başkan Vekili ve FIFA, UEFA İlişkileri, Dış İlişkiler, Kadın Futbolu ve Sağlık İşlerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Nüket Küçükel Ezberci, Milli Takımlardan Sorumlu TFF Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop, TFF Genel Sekreteri Kadir Kardaş ve A Milli Takım Teknik Direktrü Stefan Kuntz temsil ediyor. Dış İlişkiler ve Milli Takımlar İdari Direktörü Buğra İmamoğulları ve Milli Takımlar İletişim Müdürü Türker Tozar de kura çekiminde yer aldı.

Rusya yok...

Ukrayna ile savaş halinde olan ve spor organizasyonlarından men edilen Rusya, turnuvada olmayacak. Ev sahibi Almanya ise eleme maçlarına çıkmadan EURO 2024 bileti alacak.

EURO 2024 Elemeleri kura çekimi prosedürü nasıl olacak?

Kura çekimine katılan 53 takım, 7'si 5 takımdan (A-G Grupları), 3'ü 6 takımdan (H-J Grupları) oluşacak 10 eleme grubuna yerleştirilecek. Takımların gruplara dağıtımı UNL Torbası'ndan başlayacak ve 6. Torba takımlarına doğru ilerlenecek.

2022/23 UEFA Uluslar Ligi finallerinde mücadele etmeye hak kazanan Hollanda, Hırvatistan, İspanya ve İtalya, Haziran 2023 döneminde oynanacak bu mini turnuva için ek maç günlerine ihtiyaç duyacağından, bu dört ülke 5 takımlı gruplara yerleştirilecek. Sözü edilen dört takım, EURO 2024 Elemeleri'nde A, B, C ve D gruplarında mücadele edecek.

EURO 2024 Elemeleri müsabaka formatı ve finallere katılım süreci...

Her grupta takımlar, rakipleriyle biri iç, diğeri dış sahada olmak üzere iki karşılaşmaya oynayacak. Maçlar sonunda gruplarını ilk iki sırada tamamlayan 20 takım finallere gitmeye hak kazanacak.

EURO 2024 eleme grubu maçları sonunda finallere katılmayı başaramayan takımlar arasından, 2022/23 UEFA Uluslar Ligi A, B ve C Liglerinde elde ettikleri derecelere göre belirlenecek play-off maçlarının ardından rakiplerine üstünlük sağlayan 3 takım da Almanya'daki final turnuvasına katılmaya hak kazanacak.

Bu takımlara ev sahibi Almanya'nın da doğrudan katılımıyla EURO 2024 finallerinde 24 takım mücadele edecek.

EURO 2024 elemeleri maç takvimi:

1. Maçlar: 23 - 25 Mart 2023

2. Maçlar: 26 - 28 Mart 2023

3. Maçlar: 16 - 17 Haziran 2023

4. Maçlar: 19 - 20 Haziran 2023

5. Maçlar: 7 - 9 Eylül 2023

6. Maçlar: 10 - 12 Eylül 2023

7. Maçlar: 12 - 14 Ekim 2023

8. Maçlar: 15 - 17 Ekim 2023

9. Maçlar: 16 - 18 Kasım 2023

10. Maçlar: 19 - 21 Kasım 2023

Play-Off yarı final maçları: 21 Mart 2024

Play-Off final maçları: 26 Mart 2024