A Milli Takım'da Emre Belözoğlu şoku yaşanıyor. Arnavutluk maçında sakatlanan Emre Belözoğlu'nun Fransa maçında oynayamayacağı açıklandı...

TFF'den açıklama geldi...

Bugün çekilen röntgen ve ultrason sonuçlarının ardından sol kaburgasında kırık olduğu tespit edilen Emre Belözoğlu çalışmaya katılmadı. Sakatlığı nedeniyle Fransa maçında forma giyemeyecek olan takım kaptanımız, kendi isteği doğrultusunda bu önemli müsabakada takım arkadaşlarının yanında olmak istediğinden, tedavi sürecini A Milli Takım kampında sürdürecek.

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Kaan Ayhan dizindeki patellar tendonunda, Mahmut Tekdemir ise ayak bileğinde ağrı olması nedeniyle antrenmanda yer almadı. Efecan Karaca, kulüp takımında karın kasıyla ilgili yaşamış olduğu sakatlıkla ilgili şikayetlerinin çoğalması üzerine, Abdulkadir Parmak ise sol kasığındaki şikayet nedeniyle tedbir amaçlı olarak idmana katılmadı. Tedavilerine başlanan dört futbolcumuzun durumları yeniden değerlendirilecek.

A Milli Takımımız, 14 Ekim'de Fransa ile deplasmanda oynayacağı 2020 Avrupa Şampiyonası Eleme karşılaşması için yarın bu ülkeye gidecek. A Milli Takım kafilesi, yarın saat 11.45'te Türk Hava Yolları'na ait uçakla İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Paris'e yolculuk edecek.



