A Milli Takım'da Burak Yılmaz şoku yaşanıyor. Aspor'un haberine göre; 35 yaşındaki golcü futbolcunun gribal enfeksiyon geçirdiği ve Letonya karşılaşmasında oynayıp oynayamayacağının maç saatinde belli olacağı belirtildi.

Golcü futbolcu A Milli Takım'ın Hollanda maçında hat-trick yaparak maça damga vuran isim olmuştu. Norveç maçında ise 35 yaşındaki futbolcu 86 dakikalık performansı ile dikkat çekmişti.

A Milli Takım'ımızda daha önce rahatsızlıkları nedeniyle İrfan Can Kahveci, Nazım Sangare, Mehmet Zeki Çelik, Merih Demiral, Kaan Ayhan, Dorukhan Toköz, Cenk Tosun ve Emre Kılınç kadrodan çıkartılmıştı.







