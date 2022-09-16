Son dakika | A Milli Takım kadrosu açıklandı

A Milli Takım 'ın UEFA Uluslar Ligi kadrosu açıklandı. Milli Takımımız Lüksemburg ve Faroe Adaları ile karşılaşacak. A Millî Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz tarafından belirlenen kadroda şu futbolcular yer alıyor:

A Milli Takım kadrosu

Kaleci: Altay Bayındır, Doğan Alemdar, Uğurcan Çakır

Defans: Onur Bulut, Zeki Çelik, Çağlar Söyüncü, Kaan Ayhan, Merih Demiral, Ozan Kabak, Eren Elmalı, Ferdi Kadıoğlu, Rıdvan Yılmaz

Orta saha / forvet: Cengiz Ünder, Yunus Akgün, Berkan Kutlu, İrfan Can Kahveci, Orkun Kökçü, Salih Özcan, Kerem Aktürkoğlu, Serdar Gürler, Enes Ünal, Halil Dervişoğlu, Serdar Dursun

Kayserispor'dan Onur Bulut ilk kez kadroya çağrılırken, Beşiktaş 'tan herhangi bir futbolcu aday kadroya dahil edilmedi.

A MİLLİ TAKIM'IN KAMP PROGRAMI

A Millî Takım'a davet edilen oyuncular, 18 Eylül Pazar günü saat 13.00'ten itibaren TFF'nin Riva'daki Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplanmaya başlayacak. Ay-Yıldızlılar, Lüksemburg maçına da bu tesiste yapacağı antrenmanlarla hazırlanacak.

A Millî Takım Teknik Direktörümüz Stefan Kuntz ve bir futbolcumuz, 21 Eylül'de saat 15.45'te Lüksemburg karşılaşması öncesinde TFF Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde bir basın toplantısı düzenleyecek. Ay-Yıldızlılar, maç öncesindeki resmî idmanı da aynı gün saat 16.30'da Riva'da yapacak.

Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nun ev sahipliğinde 22 Eylül Perşembe günü oynanacak olan Türkiye-Lüksemburg maçı, saat 21.45'te başlayacak ve TRT 1'den naklen yayınlanacak.

A Millî Takım kafilesi, 25 Eylül'de Faroe Adaları ile deplasmanda oynayacağı gruptaki son maç için 23 Eylül Cuma günü ilk olarak saat 15.00'te İstanbul Havalimanı'nda Türk Hava Yolları'na (THY) ait uçakla Danimarka'nın Billund kentine gidecek. Buradan da TSİ 19.20'de Faroe Adaları'nın başkenti Torshavn'a hareket edecek.

A Millî Takım Teknik Direktörümüz Stefan Kuntz ve aday kadrodan bir oyuncumuz, 24 Eylül'de TSİ 19.30'da Faroe Adaları müsabakası öncesinde Tórsvøllur Stadyumu'nda bir basın toplantısı düzenleyecek. A Millîler, karşılaşma öncesindeki resmî antrenmanını aynı tesiste TSİ 20.00'de yapacak. Tórshavn'daki Tórsvøllur Stadyumu'nda oynanacak olan 25 Eylül'deki Faroe Adaları-Türkiye maçı, TSİ 21.45'te başlayacak ve TRT 1'den canlı olarak yayınlanacak.

A Millî Takım kafilesi, Faroe Adaları karşılaşmasının ertesi günü TSİ 21.05'te gidişte olduğu gibi Billund aktarmalı olarak Tórshavn'dan İstanbul'a dönecek.