SON DAKİKA! A Milli Takım aday kadrosunda 9 değişiklik

EURO 2020 Elemeleri'nde dün İzlanda ile Türk Telekom Stadyumu'nda 0-0 berabere kalan A Milli Futbol Takımımız, Londra biletini almıştı. Bu maçtan sonra teknik direktör Şenol Güneş bugün flaş bir karar verdi ve bazı futbolcuların yerine genç isimleri kadroya dahil etti. Konuyla ilgili açıklama Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden yapıldı.

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TFF'den yapılan açıklama şu şekilde;

EURO 2020 Elemeleri'ndeki son maçında 17 Kasım'da deplasmanda Andorra'yla karşı karşıya gelecek A Milli Takımımızın, bugün bu ülkeye yapacağı yolculuk öncesinde aday kadrosunda değişiklik yapıldı.

Buna göre Emre Belözoğlu, Burak Yılmaz, Cengiz Ünder, Cenk Tosun, Çağlar Söyüncü, Efecan Karaca, İrfan Can Kahveci, Mahmut Tekdemir ve Mert Günok aday kadrodan çıkarıldı. Bu futbolcuların yerine ise Ümit Milli Takımımızın Andorra maçı aday kadrosuna davet edilen Ahmed Kutucu, Berkay Özcan, Güven Yalçın ve Mert Müldür A Milli Takım'a alındı.

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