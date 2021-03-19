2022 Dünya Kupası Elemeleri mücadelesine başlayacak A Milli Futbol Takımımızın aday kadrosu açıklandı. Milliler'in Hollanda, Norveç ve Letonya ile oynayacağı maçlar için aday kadro belirlendi. Fransa'da Ligue 1 ve Ligue 2 ekiplerinin Avrupa Birliği üyesi olmayan ülkelerin oyuncularının milli takımlara gönderilmemesi kararı nedeniyle milli takıma gelip gelemeyecekleri merak edilen yıldızlarımız Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı, Zeki Çelik ve Umut Meraş kadroda yer alırlarken Galatasaray'dan Taylan Antalyalı ve Göztepe'den Halil Akbunar da ilk kez milli takıma seçildiler.

İşte Milli Takımın aday kadrosu:

Mert Günok, Uğurcan Çakır, Altay Bayındır, Gökhan Akkan

Zeki Çelik, Nazım Sangare, Merih Demiral, Ozan Kabak, Mert Müldür, Çağlar Söyüncü, Kaan Ayhan, Umut Meraş, Caner Erkin

Okay Yokuşlu, Taylan Antalyalı, Dorukhan Toköz, Ozan Tufan, Orkun Kökçü, İrfan Can Kahveci, Emre Kılınç, Yusuf Yazıcı, Halil Akbunar, Hakan Çalhanoğlu, Deniz Türüç

Burak Yılmaz, Enes Ünal, Kenan Karaman, Cenk Tosun







