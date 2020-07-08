Son dakika haberi... Türkiye’de ilk vakası 8 Temmuz’da açıklanan corona virüsü (Covid-19) salgınında son durumu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı. Bugünkü vaka sayısının 1.041 olduğunu belirten Bakan Koca, 22 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Bakan Koca’nın paylaştığı verilere göre, toplamda 3.782.520 test yapıldı. Toplam vaka sayısının 208.938 olduğu ifade edilirken toplam hayatını kaybeden kişi sayısının da 5.282 olduğu kaydedildi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı sonrası açıklama yaptı. Bakan Fahrettin Koca, "İlk can kaybımızı açıkladığımız günden bu yana acımız devam ediyor. Dün 19 insanımızı kaybettik. Sizden bu ölümlerin önlenebilir sebeplere bağlı olduğunu hatırlamanızı rica ediyorum"

Bakan Koca, sosyal medyadan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Bazı büyük kentlerde en yüksek haftalık vaka sayıları salgının 5. haftasında görülmüştü. Tedbirlerle bunu düşüşler izledi. 13 ilimizde en yüksek haftalık vaka sayılarına son 1 ay içinde veya yeni ulaşılmaktadır. Yeni vakalar belli illerde yoğunlaşmaktadır.



