SON DAKİKA! 65 yaş üstü vatandaşlara corona virüsü sınırı

Son dakika haberi: Corona virüsü salgını nedeniyle ülkemizde bir tedbir daha alındı. 65 yaş ve üstü, ayrıca kronik rahatsızlığı olan vatandaşların ikametlerinden dışarı çıkmaları, park, bahçe gibi açık alanlarda dolaşmaları sınırlandırıldı.

Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

21 Mart Cumartesi saat 24.00 itibariyle 65 yaş ve üstü, ayrıca kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın ikametlerinden dışarı çıkmaları, park, bahçe gibi açık alanlarda dolaşmaları sınırlandırıldı.